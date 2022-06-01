В Тюмени улицу Тимофея Кармацкого продлят до Мельникайте в 2023 году

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Пробивка ул. Т. Кармацкого до ул. Мельникайте в Тюмени завершится в 2023 году. Таким образом, новая дорога протяженностью 1,85 км соединит ул. Алебашевскую и Мельникайте, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Строительство четырехполосной дороги разделено на два этапа. В 2022 году будет возведен участок от ул. Алебашевской до ЖК "Ария". В 2023 году дорогу продлят до ул. Мельникайте.

По словам заместителя директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексея Васенина, предусмотрено также строительство широких тротуаров и велодорожек.

"На сегодняшний день подрядная организация проводит работы по устройству ливневой канализации, переустройству инженерных коммуникаций, а также устройству нижнего слоя основания дорожной одежды", - прокомментировал он.

Всего в Тюмени в 2022 году ведется строительство трех новых улиц. Помимо ул. Т. Кармацкого, две дороги возводятся в микрорайоне Новопатрушево. Это ул. К. Посьета протяженностью 822 метра. Сейчас на объекте идет устройство основания автомобильной дороги, укладывается ливневая канализация.

Также продолжится начатое в 2021 году строительство ул. В. Трофимовой. Ее протяженность составит 880 метров. В настоящее время идет обустройство тротуаров и газонов.

В 2022 году на строительство трех улиц предусмотрено 453,4 млн рублей, из которых 120,3 млн рублей - средства федерального бюджета. По словам начальника Главного управления строительства Павла Перевалова, федеральное финансирование регион получает не просто так. Тюменская область берет на себя обязательства по развитию жилых районов, где возводятся дорожные объекты.

"В частности, мы должны обеспечить строительство и ввод определенного количества жилья. В рамках соглашений нам необходимо с 2022 по 2024 год ввести на этих двух территориях более 328 тысяч квадратных метров жилья. С застройщиками мы работаем, они свои обязательства выполняют", - прокомментировал Перевалов.

Также на данных территориях развивается строительство социальных объектов. В Новопатрушево достраиваются школа и детский сад. Строительство детского сада запланировано и в районе озера Алебашево.

Ранее правительство Тюменской области заключило соглашение с Минстроем России в рамках реализации регионального проекта "Жилье". Федерация выделяет на строительство дорог 27% стоимости объектов.