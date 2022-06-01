Более трех тысяч детей отдохнули в лагерях с дневным пребыванием в Тюменском районе

| Фото: из Telegram-канала главы Тюменского района | Фото: из Telegram-канала главы Тюменского района

Далее в сюжете Спектакль-тренировку представит в Тюмени омский театр

Более трех тысяч детей отдохнули в лагерях с дневным пребыванием в Тюменском районе. Завершилась первая смена летнего отдыха. Об этом в своем Telegram-канале написала глава Тюменского муниципального района Светлана Иванова.

Для ребят при школах были открыты 32 лагеря с дневным пребыванием, в том числе 10 палаточных лагерей. На базе спортивных школ также работали лагеря, где отдыхали и тренировались 260 детей.

| Фото: из Telegram-канала главы Тюменского района | Фото: из Telegram-канала главы Тюменского района

"Педагоги организовали интересный и полезный досуг. В Успенской школе, например, продолжили работу "Зеленые лаборатории под открытым небом". В Ушаковской изучали основы дизайна. Во всех лагерях в игровой форме ребятам дают основы безопасного поведения: на дороге, в местах отдыха, особенно у воды и в лесу", — написала Светлана Иванова.

В течение лета около семи тысяч детей района отдохнут и наберутся сил в пришкольных лагерях.