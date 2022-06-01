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В Тюмени на улицах Судоремонтной, Мелиораторов, Луначарского и Кирова проверили качество ремонта дорог

Экономика, 17:05 28 июня 2022

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

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Качество ремонта на девяти дорожных объектах проверили в Тюмени с помощью передвижной лаборатории "Трасса" 28 июня, сообщает городская администрация.

Первыми обследованы участки, где работы идут в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги": улицы Судоремонтная, Мелиораторов, Луначарского и Кирова.

Специальными приборами специалисты измеряют ровность проезжей части, лазерные датчики реагируют на самые незначительные колебания и передают этот сигнал в виде диаграммы на монитор.

Во время исследований также ведется видеосъемка проезжей части на 180 градусов, GPS-камера фиксирует график передвижения, а специальные приборы записывают геометрию.

Программа обрабатывает результаты и выводит их в виде табличных данных, формируя отчет, после чего специалисты сравнивают их с нормативами и дают заключение по качеству работ.

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Также специалисты дорожной лаборатории проводят отбор проб верхнего слоя асфальта для проведения испытаний – оценки состава смеси и подтверждения его соответствия нормативам.

Напомним, в 2022 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Тюмени отремонтируют девять объектов в разных частях областного центра.

Только после положительного заключения по итогам лабораторных исследований осуществляется приемка работ и подписание актов. Срок гарантии на дорожное покрытие составляет четыре года.

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# ремонт дорог

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