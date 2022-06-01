Тюменец Кирилл Михальков победил во Всероссийском конкурсе "Флагманы образования. Студенты"

| Фото: департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

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Житель Тюмени Кирилл Михальков стал победителем Всероссийского конкурса "Флагманы образования. Студенты" в Санкт-Петербурге, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Конкурс объединяет лучших молодых педагогов России. Молодые профессионалы знакомятся, общаются друг с другом – такие знакомства могут принести впечатляющие результаты", – поделился студент ТюмГУ Кирилл Михальков.

Финал состоялся на площадке Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

Всего победителями конкурса стали 35 человек из вузов, колледжей и организаций среднего профессионального образования. Лауреатов ждет постпроектное сопровождение от мастерской управления "Сенеж".