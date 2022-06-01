  • 28 июня 202228.06.2022вторник
  • USD53,3641
    EUR56,0535
  • В Тюмени 9..11 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменец Кирилл Михальков победил во Всероссийском конкурсе "Флагманы образования. Студенты"

Общество, 17:08 28 июня 2022

департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Далее в сюжете Более шести тысяч молодых семей улучшили свои жилищные условия с господдержкой в Тюмени за 11 лет

Житель Тюмени Кирилл Михальков стал победителем Всероссийского конкурса "Флагманы образования. Студенты" в Санкт-Петербурге, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Конкурс объединяет лучших молодых педагогов России. Молодые профессионалы знакомятся, общаются друг с другом – такие знакомства могут принести впечатляющие результаты", – поделился студент ТюмГУ Кирилл Михальков.

Финал состоялся на площадке Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

Всего победителями конкурса стали 35 человек из вузов, колледжей и организаций среднего профессионального образования. Лауреатов ждет постпроектное сопровождение от мастерской управления "Сенеж".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурсы , студенты

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:38 28.06.2022Школьник из Тюмени принял участие в обсуждении детских и молодежных движений России
17:08 28.06.2022Тюменец Кирилл Михальков победил во Всероссийском конкурсе "Флагманы образования. Студенты"
16:54 28.06.2022Тюменские спасатели отправили посылку со снаряжением коллегам из Краснодона
16:43 28.06.2022Тюменцев научат организации спортивных мероприятий