Александр Голышев: россияне преданы своим детям и предпочитают жить в браке

| Фото: предоставлено семьей Богдановых | Фото: предоставлено семьей Богдановых

В сегодняшней России семья и семейные отношения подвергаются серьезной опасности. Главными проблемами являются низкий материальный достаток и жилищно-бытовая неустроенность, отсюда - дисгармония межличностных отношений. Тем не менее, россияне, хотя и меняют семьи, но в основном, преданы своим детям и предпочитают жить в браке.

Такое мнение высказал культуролог, организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Он добавил, что День семьи, любви и верности, приуроченный ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, который отмечают 8 июля, – связывает прошлое и будущее, подчеркивает важность семьи, как основы любого общества.

По словам культуролога, коллективный Запад ведет латентную войну против России и пытается ослабить ее, расшатать изнутри, в том числе посредством разрушения семейных ценностей. Западные социологи усиленно внедряют модный тезис о мировом кризисе института семьи. Агрессивно пропагандируется бездетность, нетрадиционные браки. Поддержка ЛГБТ возведена в ранг приоритетов государственной политики.

"К огромному сожалению, на кого-то это повлияло. Но в России достаточно здоровых сил и государство в состоянии отстоять и сохранить традиционные ценности наших народов", - подчеркнул эксперт.

Александр Голышев резюмировал, что грядущий, теперь уже официальный праздник семьи, любви и верности должен в очередной раз подчеркнуть, что семейное счастье, а значит и будущность семьи, возможны только тогда, когда семейные ценности опираются на традиционные морально-нравственные ценности народа и служат духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи.