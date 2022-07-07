Эксперт назвал День семьи настоящим всенародным праздником

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

День семьи, любви и верности следует сделать настоящим всенародным праздником, его необходимо гораздо активнее освещать в СМИ, устраивать яркие тематические мероприятия. Пусть он станет достойной альтернативой католическому Валентинову дню, заявил правовед из Башкортостана Евгений Булычёв, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Он считает, что возведение Дня семьи, любви и верности в разряд государственного праздника своевременно и необходимо.

"В условиях, когда распадается свыше 70 процентов браков, государству просто необходимо поддерживать традиции, направленные на укрепление института семьи", - отметил он.

С этой целью Евгений Булычев предлагает продолжать морально и материально поддерживать многодетные семьи на федеральном и региональном уровнях, вручать памятные подарки супругам, прожившим в совместном браке 30, 40, 50 и более лет. Кроме того, считает необходимым воспитывать в детях с младых ногтей бережное и ответственное отношение к институту брака. Оградить несовершеннолетних от доступа к контенту, проповедующему антисемейные ценности.

Эксперт предложил рассмотреть возможность установки в городах памятников св. Петру и Февронии и отметил, что в Сочи после установки такого архитектурного объекта снизилось число абортов.