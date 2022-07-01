Общественница поддержала указ Путина об упрощенном гражданстве для украинцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Считаю указ президента РФ актуальным и своевременным. Он поможет воссоединению семей, улучшению демографической ситуации и кадровому обеспечению, заявила в своем выступлении заместитель председателя общественной палаты Республики Адыгея Анна Крюкова на площадке "Экспертного клуба России".

По ее словам, россиян и украинцев объединяло не только политическое, экономическое прошлое, но и большое количество родственных отношений. Они завязывались на многонациональных комсомольских стройках, откуда многие межнациональные семьи уезжали на Украину.

"Теперь, когда фашиствующие элементы преследуют людей русской национальности, запрещают русский язык даже для общения, найдется немало жителей Украины, которые примут решение о переезде в Россию", - подчеркнула эксперт.

Анна Крюкова отметила, что упрощение процесса получения российского гражданства поможет воссоединению с родными людьми, потому что процедура будет проходить без проволочек.

Кроме того, предположила, что не все высококвалифицированные специалисты с Украины из разных отраслей экономики хотят работать в качестве гастарбайтеров в Европе и вероятнее всего захотят работать в России, поскольку будут востребованы сейчас и в будущем.

"Указом решаются многие проблемы, начиная от воссоединения семей, улучшения демографической ситуации, кадрового обеспечения. Это только то, что лежит, как говорится, на поверхности, следом пойдут процессы в интересах граждан России и новых россиян", - резюмировала Крюкова.