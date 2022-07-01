Дмитрий Артюхов призвал молодых специалистов смело ехать в Арктику и на Дальний Восток

| Фото: правительство ЯНАО | Фото: правительство ЯНАО

Не бояться ехать в другой город, в частности, на Дальний Восток или в Арктику, пожелал участникам форума "Территория смыслов" губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Он отметил, что на новом месте можно также проявлять инициативу и развиваться, сообщает правительство ЯНАО.

Дмитрий Артюхов выступил спикером форума на площадке "Образование: как обеспечить конкурентоспособность региона". Слушателями стали почти 500 педагогов, экспертов и представителей молодежи.

Одной из актуальных тем, которую обсудили участники, стала потребность в молодых кадрах. Отвечая на вопрос участников площадки о том, как мотивировать молодежь возвращаться в регион после учебы в вузе, Дмитрий Артюхов отметил, что высшее образование должно быть лучшим, и получать его нужно в центрах с многолетними традициями в больших городах.

"Мы проводили исследования, и выяснилось, что сразу после вуза молодежь действительно хочет оставаться в больших комфортных городах. Но ближе к тридцати, когда появляется семья, первый ребенок, приходит понимание: маленький город на Севере – принципиально другая безопасность. В 23 это не так важно, а став постарше, они приезжают в родные города", - отметил он.

Чтобы привлечь молодые кадры, в регионе реализуются меры поддержки. К примеру, к 2025 году на Ямале возведут 25 новых школ. В образовательных учреждениях открыто 387 вакансий для педагогов, а к 2025 году их будет около 1000. Начинающий педагог в Ямало-Ненецком автономном округе в среднем получает 65 тыс. рублей, а учитель со стажем от трех лет – 72 тыс. рублей. Для педагогов проводятся грантовые конкурсы, победители которых могут получить до 600 тысяч рублей.

Чтобы выпускники могли быть конкурентоспособными на международном рынке труда, в округе создаются билингвальные школы. Работают и опорные школы с уклоном на IT и физмат.