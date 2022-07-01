Студотряды УФО помогают строить и восстанавливать важнейшие объекты

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Студотряды – это возможность попробовать себя в разных профессиях, стать участником масштабных проектов, обрести надежных друзей, заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

По данным пресс-служба полпреда, всего в регионах УФО сформировано 155 студотрядов, в которых участвуют почти 5 тысяч студентов. Из них 27 студотрядов созданы в Тюменской области, в их состав входят 1 тыс. 130 человек.

"Студотряды – это школа, которая учит трудолюбию и ответственности, умению работать в команде и сообща двигаться к цели. Социальный лифт, который помогает найти свое место в жизни. Вчерашние бойцы, что гордились нашивками на куртках и пели песни под гитару, занимают посты на государственной службе, успешно строят карьеру на предприятиях. Но самое главное – они всю жизнь хранят верность традициям студотрядовского движения", - считает Владимир Якушев.

Большая часть студотрядов задействована в строительстве на объектах ГК "Росатом", ПАО "РЖД", ПАО "Газпром" и других крупных работодателей. Также студенты участвуют в восстановлении мемориального комплекса Саур-Могила на территории ДНР.