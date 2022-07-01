Плейлист Visit Tyumen появился в соцсети "ВКонтакте"

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Плейлист Visit Tyumen появился на платформе коротких вертикальных видео в социальной сети "ВКонтакте". Это первая в стране коллаборация российского туристического бренда с сервисом "VK Клипы", сообщает агентство туризма и продвижения Тюменской области.

Пока на видеоплатформе запланировано разместить 12 роликов. Они рассказывают о главных достопримечательностях и атмосферных локациях Тобольска – туристическом комплексе "Абалак", тематическом парке "Тобол", музее "Дворец наместника", Тюремном замке и других.

Также представлена колоритная сибирская гастрономия. Пользователей ждут обзоры на популярные заведения Тобольска, где подают блюда, приготовленные по старинным сибирским рецептам. Съемки прошли в ресторанах "Марк и Лев", "Поварня" и "Дворцовая".

По итогам первого квартала 2022 года месячная аудитория соцсети "ВКонтакте" превысила 100 млн, а на платформе "VK Клипы" за сутки пользователи посмотрели ролики более 1 млрд раз. Таким образом, Visit Tyumen сможет рассказать о себе новой аудитории и привлечь в регион потенциальных туристов со всей страны.