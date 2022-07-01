Исторический парк в Тюмени приглашает резидентов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Встреча по обсуждению создания и развитию арт-пространства в историческом парке в Тюмени начнется 20 июля в 16 часов. Организаторы мультимедийного музея ищут резидентов.

К диалогу приглашают ремесленников, художников, мастеров, занимающися резьбой по дереву, гончарным делом. Организаторы также ждут людей, которые умеют работать с аналоговыми технологиями.

"У нас есть довольно большая волонтерская комната. На цокольном этаже имеется территория, где раньше базировалось Агентство креативных индустрий, но сейчас они уже переехали. Возможно выделить локацию на каких-то выставочных пространствах, если этого требует проект. Мы готовы идти на встречу. Исторический парк - площадка, открытая к диалогу с умельцами и мастерами", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" представитель парка "Россия — моя история" Данил Шарохин.

Лучшие работы могут выставить в сувенирной лавке.

Инна Пахомова