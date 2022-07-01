  • 19 июля 202219.07.2022вторник
  • USD56,5616
    EUR57,1526
  • В Тюмени 19..21 С 1 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Исторический парк в Тюмени приглашает резидентов

Общество, 09:30 19 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Встреча по обсуждению создания и развитию арт-пространства в историческом парке в Тюмени начнется 20 июля в 16 часов. Организаторы мультимедийного музея ищут резидентов.

К диалогу приглашают ремесленников, художников, мастеров, занимающися резьбой по дереву, гончарным делом. Организаторы также ждут людей, которые умеют работать с аналоговыми технологиями.

"У нас есть довольно большая волонтерская комната. На цокольном этаже имеется территория, где раньше базировалось Агентство креативных индустрий, но сейчас они уже переехали. Возможно выделить локацию на каких-то выставочных пространствах, если этого требует проект. Мы готовы идти на встречу. Исторический парк - площадка, открытая к диалогу с умельцами и мастерами", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" представитель парка "Россия — моя история" Данил Шарохин.

Лучшие работы могут выставить в сувенирной лавке.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# исторический парк «Россия - моя история» , художники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:16 19.07.2022Ученые Тюмени создают медицинский прибор, который не производится в России
11:05 19.07.2022Оранжерею, музей естественных наук, кафе предложили открыть тюменцы в межвузовском кампусе
10:54 19.07.2022Тюменцы собрали мозаику на заборе по улице Челюскинцев
10:35 19.07.2022Тюменцы сняли фильм о борьбе с выгоранием с помощью спорта