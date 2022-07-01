В Тюмени назовут лучших в маунтинбайке

| Фото: vk.com/mtb72 | Фото: vk.com/mtb72

Чемпионат и первенство Тюмени по велоспорту в дисциплинах "Маунтинбайк - кросс-кантри" и "Маунтинбайк - кросс-кантри гонка с выбыванием" пройдут в парке им. Гагарина 17 июля, начало регистрации в 9 часов.

В скорости преодоления трассы по пересеченной местности будут бороться велогонщики из спортивной школы № 2, спортсмены-любители, а также гости из Тюменского района и Увата. На старт выйдут порядка 100 юных участников в возрасте от 11 до 19 лет, а также взрослые спортсмены старше 19 лет. Гонщикам предстоит преодолеть несколько кругов по 2,5 км каждый, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

"В соревнованиях в разгар велосезона спортсмены совершенствуются, развивают мастерство, выходят на пик физической формы. Поэтому сейчас для них отличный шанс повысить спортивные разряды, выполнить нормативы", - отметил главный судья городского первенства Олег Кугаевский.