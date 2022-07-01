Акция по сбору батареек пройдет в Тюмени

Фото: сообщество "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте (архив) Фото: сообщество "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте (архив)

Экологическая акция "Неделя сбора батареек" вновь пройдет в 20 городах России, в том числе в Тюмени, с 26 июля по 1 августа.

Машины со специализированными контейнерами будут находиться на территория крупного продовольственного магазина по адресу ул. Мельникайте, 139, сообщает "Тюменская область сегодня".

Собранные в ходе акции элементы питания будут направлены для переработки на заводы ГК "Мегаполисресурс" и "НЭК" в Нижнем Новгороде.

Отметим, что неправильно утилизированные батарейки наносят огромный вред окружающей среде.

В 2021 году в ходе реализации проекта "Неделя сбора батареек" в России было собрано почти 3,5 млн батареек общим весом 69 тонн.