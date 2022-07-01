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Более 56 тысяч операций проводят врачи Тюменской области медицинским туристам в год

Общество, 08:57 17 июля 2022

https://vk.com/okb1tmn | Фото: https://vk.com/okb1tmn

Более 56 тысяч операций проводят медицинским туристам врачи Тюменской области в год. Необходимая помощь им оказывается по проекту "Medical City", который объединил ведущие клиники, больницы и медицинские центры региона. Чаще всего на лечение приезжают жители стран ближнего зарубежья, Турции, Китая, Болгарии и Сербии, сообщает областная клиническая больница № 1.

Одним из популярных направлений является хирургия органов грудной клетки. В торакальном отделении медучреждения недавно провели операцию молодому мужчине из Таджикистана с воронкообразной деформацией грудной клетки. При данной патологии наблюдается западение переднего отдела груди и ребер, что мешает нормальной работе органов.

"С такой проблемой лучше оперироваться в возрасте с 14 до 18 лет, но операция возможна в любом возрасте. В моей практике самому взрослому пациенту было 36 лет, маленькому - пять", рассказала торакальный хирург ОКБ №1 Наталья Машкина.

Мужчину прооперировали. Он ждет выписки домой, где будет оставаться на связи с тюменскими врачами. В Таджикистане ему предстоит пройти реабилитацию, а через год – снова в Тюмень - на прием к хирургу.

Отметим, что медицинская помощь иностранцам в Тюменской области оказывается в рамках нацпроекта "Здравоохранение" с 2019 года. Для этого нужно оставить заявку на сайте "Medical City", затем врач-консультант назначит дату госпитализации и озвучит необходимый план лечения.

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# медицинский туризм , ОКБ №1 , торакальная хирургия

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