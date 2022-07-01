Укрепить завязи огурцов и помидоров тюменским дачникам поможет бор и биогумус
Укрепить завязи огурцов и помидоров тюменским дачникам поможет бор и биогумус с янтарной кислотой. Такой раствор предотвратит пожелтение завязи.
По слова опытной дачницы Марины Мирской часто бывает, что растения подкормили необходимыми для роста веществами - азотом, калием.
"Листья зеленые, а завязи опадают. В этом случае главная причина - дефицит бopa", - утверждает дачница.
Она советует подкормить огурцы полезным раствором: на 10 литров воды по два грамма борной и янтарной кислоты, а также 10 миллилитров жидкого биoгумуca. Составом опрыскиваются огурцы по листу - так подкормка быстрее усвоится растением. Рецепт универсальный и подходит для томатов, сообщает tmn.aif.ru.