До 300 тысяч рублей предлагают зарплату городским и сельским врачам в Тюменской области

| Фото: пресс-служба областной больницы №4 | Фото: пресс-служба областной больницы №4

До 300 тысяч рублей предлагают зарплату городским и сельским врачам в Тюменской области. На сайте регионального департамента труда и занятости населения представлено более 500 вакансий в медицинской сфере.

Больше всего – от 200 до 300 тыс. рублей в месяц сможет заработать стоматолог-ортопед, а врачи колопротолог и сосудистый хирург – от 50 до 150 тыс. рублей, анестезиолог-реаниматолог – 130. Примерно столько же предлагают фельдшерам в Тюмени. А медицинским сестрам в областной столице, Ярково и Уватском районе - до 60 тыс. рублей.

Врачам готовы платить 100-120 тыс. рублей в месяц в Тобольске, Ишиме, Увате, Голышманово, Исетском районе.

При этом, в ведомстве отмечают, что в текущем году снизилось количество обратившихся в службу занятости по вопросам поиска работы: в первом полугодии 2021 года было почти 39 тыс. обращений, в 2022 — более 28 тыс. При этом, доля трудоустроенных выросла с 52,8 % до 56,7%, сообщает "Вслух.ру".