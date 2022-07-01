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"Корабль здоровья" учит школьников Тюмени полезным привычкам

Общество, 20:34 17 июля 2022

soc.admtyumen.ru | Фото: soc.admtyumen.ru

"Корабль здоровья" учит школьников Тюмени полезным привычкам. Квест-игру разработали специалисты областного центра профилактики и реабилитации, а апробировали ее в трех пришкольных лагерях, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Квест является частью проекта "Лето - пора находок, а не потерь". Его главная цель – научить детей восполнять основные ресурсы организма, чтобы вести яркую, здоровую и безопасную жизнь. В июне специалисты центра проводили для ребят игры на свежем воздухе. Дети с интересом разгадывали ребусы, составляли полезный завтрак, делали зарядку. Ключевым моментом стало выкидывание в урну вредных для организма привычек.

Планируется, что участие в квест-игре "Корабль здоровья" примут ребята из загородных оздоровительных лагерей и других школ города Тюмени. К этому движению присоединяются муниципальные образования области. Одним из самых инициативных участников проекта "Лето - пора находок, а не потерь" является добровольческий отряд "Профи" из Ишима. Его представители регулярно выезжают в лагеря, чтобы провести игровую программу "В стране детства". Кроме того, волонтеры "Профи" организуют с детьми на площадках по месту жительства игротеку.

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# здоровье , лето

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