Более 530 зданий в Тюмени на двенадцать дней останутся без горячей воды

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Более 530 зданий, расположенных в Ленинском и Центральном административных округах Тюмени, на 12 дней остались без горячей воды. Причиной отключений стал пятый этап гидравлических испытаний тепловых сетей.

По информации УСТЭК, с 18 по 29 июля горячей воды не будет в 372 многоквартирных и 118 частных домах, в 20 детских садах, девяти школах и 16 муниципальных учреждениях. На прочность и плотность проверят теплосети, расположенные в районах улиц Даудельная, Профсоюзная, Осипенко, Ванцетти, Орджоникидзе, Харьковская, Володарского, 50 лет Октября, Мельникайте, Минская, Холодильная и других. Полный список адресов размещен на сайте УСТЭК.

Отметим, в ходе четвертого этапа отключений, который прошел с 4 по 15 июля, специалисты УСТЭК исследовали свыше 50 км трубопроводов теплосетей. Всего с 16 мая проверку на прочность и плотность прошли 356 км магистральных и разводящих сетей, устранено 98 дефектов.

Ежегодно в летний период ведутся работы по текущему ремонту котельных установок, капитальные ремонты участков тепловых сетей, центральных тепловых пунктов и тепловых камер, реконструкции, диагностика трубопроводов, а также гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность.

| Фото: ao-ustek.ru | Фото: ao-ustek.ru

Любовь Голышева