О формировании самооценки у подростков расскажут родителям тюменские психологи

| Фото: telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

Очередной прямой эфир форума "Подростки, родители и Rock`n`Roll" пройдет в Тюмени 21 июля. На этот раз его темой станет формирование подростковой самооценки.

Как сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе регионального центра "Семья", на вопросы родителей ответят четыре специалиста.

Это психологи учреждения Наталья Филлимонцева и Айжана Исымкванова, практикующий семейный психолог и гештальт-терапевт Екатерина Попелушко, а также практический психолог высшей категории, кандидат педагогических наук Татьяна Римкувене.

"Мы поговорим о подростковой самооценке, самокритике и любви к себе. Психологи расскажут о том, как формируется самооценка, почему важно любить себя и что такое чувство собственного достоинства. Кроме того, родители узнают о том, какую роль в формировании самооценки играет школа, и как самооценка влияет на построение карьеры в будущем", - отметили организаторы.

Присоединиться к прямому эфиру и задать вопросы психологу могут все желающие. Трансляция пройдет с 18 до 20 часов в сообществе форума "Подростки, родители и Rock`n`Roll" в социальной сети "ВКонтакте".

Любовь Голышева