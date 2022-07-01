Федеральный эксперт расскажет тюменским бизнесменам об основах сельского предпринимательства

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Об основах сельского предпринимательства в рамках проекта "Открываем область заново" исполнительный директор Национальной ассоциации организаций по развитию сельского и экотуризма Вадим Калиничев расскажет тюменским бизнесменам с 19 по 21 июля.

Участниками станут более 160 предпринимателей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Проект запустили в трех городах по трем блокам. Первый состоится 19 июля в Ялуторовске, 20 июля в Ишиме и 21 июля в Тобольске. Вадим Калиничев проведет серию семинаров-практикумов по развитию сельского туризма, улучшению сервиса и увеличению продаж.

С 26 по 28 июля состоится второй блок. Спикером выступит директор Независимого центра сертификации и экспертизы "ХорекаЭкспертГрупп" профессор Ольга Пасько. Она расскажет о "Создании устойчивой и прибыльной бизнес-модели в индустрии гостеприимства".

Третий блок пройдет с 9 по 11 августа. Ресторатор, владелец консалтинговой компании AF, обладатель четырех наград BRAVO за достижения в бизнесе Амина Фатуллаева поделится с участниками о том, как повысить средний чек объектов сферы гостеприимства.