В Тюмени за нападение на девушку разыскивают неизвестного мужчину

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Поиски злоумышленника, напавшего на 20-летнюю жительницу Тюмени, продолжаются, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. В ходе следствия составлен фоторобот подозреваемого.

По версии следствия, вечером 4 декабря 2021 года в подъезде дома по ул. Амурской неустановленный мужчина напал на девушку и попытался ее изнасиловать, но довести свой замысел до конца не смог.

Приметы нападавшего: рост около 180 см, возраст 20-25 лет, худощавого телосложения, большой нос. Был одет в двухцветную дутую зимнюю куртку, верхняя часть которой черного цвета, а нижняя - белого, а также темные спортивные штаны с белыми боковыми полосками, светлую вязаную шапку и обувь светлого цвета.

Всех, обладающих информацией о мужчине, изображенном на фотороботе, следователи просят сообщить по телефонам следственного отдела по Калининскому округу 8 (3452) 64-78-27, круглосуточной оперативной связи 8-904-491-43-25 или дежурной части (3452) 29-11-29 и 29-11-20. Конфиденциальность гарантируется.