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Актер театра и кино Антон Буглаков даст советы тюменцам, желающим поступить в Щукинское училище

Общество, 18:04 18 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Педагог Театрального института им. Бориса Щукина, талантливый российский актер театра и кино Антон Буглаков станет гостем Всероссийского дня чтения "Живая классика",который пройдет на летней площадке "Гаражи" по ул. Володарского, 27/1 в Тюмени 23 июля с 14 до 18 часов.

В завершении акции гость проведет мастер-класс с рекомендациями для поступления в вуз для самых талантливых чтецов возраста 16-17 лет.

Как сообщает ивент-агентство "Хохлома", в нем может принять участие любой желающий - выступить и прочитать вслух свой любимый отрывок из поэзии или прозы (не превышая лимит по времени - 5 минут).

В рамках акции состоится творческая встреча с российским актером театра и кино, сыгравшим более чем в 120 художественных фильмах и телесериалах, Константином Соловьевым.

Акция пройдет в коллаборации с летним фестивалем "Джем".

Вход гостей и участие в качестве чтеца свободные.

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# конкурс чтецов

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