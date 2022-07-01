Владимир Якушев уверен, что работа с новым куратором УФО будет плодотворной

| Фото: с сайта полномочного представителя президента РФ в УФО | Фото: с сайта полномочного представителя президента РФ в УФО

Полпред президента в УФО Владимир Якушев выразил уверенность, что работа с новым куратором округа Денисом Мантуровым будет эффективной и плодотворной.

Напомним, 18 июля на совещании с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин представил Дениса Мантурова в новом статусе – заместителя председателя правительства – министра промышленности и торговли. Соответствующий указ президент РФ подписал 15 июля.

На новой должности Денис Мантуров дополнительно к своим отраслевым полномочиям будет отвечать за социально-экономическое развитие УФО.

"Уральский федеральный округ – промышленно развитый мегарегион с мощным кадровым, научным, инновационным потенциалом. Впрочем, Денис Валентинович хорошо знает Урал и Западную Сибирь и наши возможности – у регионов УрФО есть хороший задел для решения самых амбициозных задач", – сказал Владимир Якушев.

По его словам, практика показала, что институт кураторов федеральных округов от правительства РФ зарекомендовал себя как надежный механизм координации и выработки эффективных решений.

"Сегодня перед нами стоят нетривиальные задачи по сохранению устойчивости российской экономики и ее дальнейшего развития в условиях санкций и непрекращающегося международного давления. Уверен, что назначение новым куратором округа Дениса Валентиновича Мантурова позволит нам расширить возможности для промышленного роста в УФО и в целом раскрыть потенциал для устойчивого развития его регионов. Знаю его как блестящего профессионала, поэтому уверен, что наша совместная работа будет такой же плодотворной, как и с его предшественником", – прокомментировал Владимир Якушев.