155 детей родились с помощью бесплатного ЭКО в Тюменской области с начала 2022 года

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

155 детей родились с помощью бесплатного экстракорпорального оплодотворения в Тюменской области с начала 2022 года, сообщает информационный центр регионального правительства.

Процедуру прошла 751 женщина. В 2021 году провели 1 тыс. 433 цикла при плане 1 тыс. 418.

По вопросам ЭКО женщины могут обратиться в женскую консультацию по месту жительства, перинатальный центр в Тюмени, медицинские центры "Мать и дитя", "Малыш", "Международный центр репродуктивной медицины "Меркурий".

Направление на процедуру получают в случае отсутствия эффекта от консервативного лечения: до 35 лет — в течение 12 месяцев; после 35 — в течение шести месяцев.

Для прохождения процедуры нужны полис обязательного медицинского страхования, справка о подтвержденном диагнозе "бесплодие".