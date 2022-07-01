Количество ипотечных сделок с жильем в Тюменской области выросло за полгода на 12,7%

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Количество ипотечных сделок с жильем в Тюменской области увеличилось в первом полугодии 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 12,7% - до 44,3 тыс. ипотек, сообщает пресс-служба регионального Росреестра.

Более 87% регистрируется за один день в рамках проекта "Ипотека за 24 часа".

"Проект реализуют во взаимодействии с кредитными организациями, он позволяет заявителям получать право собственности на недвижимость в течение одного дня, в случае отсутствия причин, препятствующих вынесению положительных решений при регистрации недвижимости, - отметил заместитель руководителя управления Росреестра по Тюменской области Вячеслав Санников. - Удаленный формат исключает личное посещение офисов МФЦ и существенно сокращает время оформления документов".

От общего числа зарегистрированных ипотек 4,8 тыс. приходится на "льготную" ипотеку, 79 – на "сельскую".