25 жителей Тюменской области поедут на форум добровольцев в Нижний Новгород

| Фото: группа "Добровольческое движение | Тюменская область" во ВКонтакте | Фото: группа "Добровольческое движение | Тюменская область" во ВКонтакте

Тюменская делегация примет участие в окружном форуме добровольцев Приволжского и Уральского федеральных округов. Мероприятие пройдет в Нижнем Новгороде со 2 по 5 августа.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проектов координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения региона Валентина Голдаева, в состав делегации Тюменской области войдут 25 человек.

"Окончательный список участников еще утверждается. Однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что в состав нашей делегации войдут серебряные добровольцы, волонтеры Победы, представители регионального клуба "Мы вместе", корпоративного волонтерства, студенчества, опорных центров развития и поддержки добровольческого движения", - рассказала она.

Всего участие в форуме примут 400 представителей регионов, входящих в состав Приволжского и Уральского федеральных округов РФ. Все они являются активистами крупнейших социально-значимых федеральных волонтерских кампаний за период с 2020 по 2022 годы.

Программа форума разработана в соответствии с концепцией "Мы - развитие региона" и включает в себя три направления. Первый блок "Мы" предполагает образовательные мероприятия, направленные на консолидацию граждан, НКО и государства. На площадке "Развитие" участники обсудят способы поиска и реализации возможностей развития себя и своих инициатив. А участники направления "Регион" поговорят о формировании сопричастности молодежи к развитию региона.

Любовь Голышева