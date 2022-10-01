28 пакетов чая собрали для мобилизованных жители Тобольского района
Почти 3,5 кг травяного чай собрали неравнодушные жители села с. Малая Зоркальцева Тобольского района для мобилизованных земляков. Инициатором акции стал местный Совет ветеранов, сообщает районная администрация в своем Telegram-канале.
По словам председателя общественной организации Нины Пронтишевой, ее односельчане принесли мяту, мелиссу, иван-чай, смородину, календулу и другие полезные травы.
"Собранный общими усилиями травяной чай мы расфасовали в 28 литровых пакетов. Все передадим нашим землякам, которые отправились на Донбасс для участия в спецоперации", - отметил глава Малозоркальцевского сельского поселения Василий Кадочников.