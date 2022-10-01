28 пакетов чая собрали для мобилизованных жители Тобольского района

| Фото: Telegram-канал администрации Тобольского района | Фото: Telegram-канал администрации Тобольского района

Почти 3,5 кг травяного чай собрали неравнодушные жители села с. Малая Зоркальцева Тобольского района для мобилизованных земляков. Инициатором акции стал местный Совет ветеранов, сообщает районная администрация в своем Telegram-канале.

По словам председателя общественной организации Нины Пронтишевой, ее односельчане принесли мяту, мелиссу, иван-чай, смородину, календулу и другие полезные травы.

"Собранный общими усилиями травяной чай мы расфасовали в 28 литровых пакетов. Все передадим нашим землякам, которые отправились на Донбасс для участия в спецоперации", - отметил глава Малозоркальцевского сельского поселения Василий Кадочников.