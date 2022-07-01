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Капитальный ремонт двух детсадов в Тюменском районе завершится летом 2023 года

Общество, 09:07 20 июля 2022

Светлана Иванова в Telegram | Фото: Светлана Иванова в Telegram

Новые крыши, фасады, окна и двери получат два корпуса детских садов в поселках Боровском и Винзилях. Капитальный ремонт планируется завершить летом 2023 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Тюменского района Светлана Иванова.

Строители благоустроят территорию для прогулок, обновят инженерные коммуникации. В помещениях появится новая мебель, современное оборудование. На время работ детей и воспитателей распределили по другим корпусам.

Как отметила глава района, перед управлением образования и заведующими детсадами поставлена задача найти применение демонтируемым элементам: оконным рамам, дверям и ограждениям.

Также в пос. Боровский идет строительство тротуаров на ул. Горького. Светлана Иванова обсудила с главой муниципалитета возможность обустройства небольшого уютного места отдыха на пересечении улиц Горького и Советской.

В мкр Южный пос. Винзили за два года появятся асфальтированные дороги, тротуары и уличное освещение.

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# ремонт детских садов , Тюменский район

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