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В Тюменской области ожидаются грозы, град и дожди

Общество, 14:32 19 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кратковременные дожди, грозы с градом и туман ожидаются в некоторых районах Тюменской области 20 июля. Но долгожданной прохлады они не принесут, сообщает региональный центр гидрометеослужбы.

Ночью температура воздуха опустится до 18 градусов. В западных районах области возможны кратковременные дожди, местами туманы. Днем температура поднимется до плюс 26 градусов, а в некоторых районах - до 31 градуса. При этом, по прогнозу погода будет дождливой и ветреной – порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.

При усилении ветра региональное управление МЧС рекомендует не покидать помещения, не прятаться около стен домов, за остановками и под деревьями.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , прогноз погоды

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