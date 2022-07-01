Современные тренды сельского туризма обсудили в Ялуторовске

| Фото: департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области

Современные тренды и модели сельского туризма, эко-направление и брендирование обсудили участники проекта "Открываем область заново" в Ялуторовске. Первая встреча состоялась 19 июля в экопарке "Турист" на озере Сингуль, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

Участниками первого потока стали 40 человек из Ялуторовска, Заводоуковска, Упорово и Ярково. Исполнительный директор Национальной ассоциации организаций по развитию сельского и экотуризма Вадим Калиничев поделился экономическими и правовыми нюансами, практиками в Архангельской и Псковской областях. Ялуторовский опыт развития презентовали предприниматели Егор Ефимов и Андрей Сахаров.

Вторая встреча пройдет 20 июля в Ишиме, третья – 21 июля в Тобольске. Проект продлится до середины августа. Присоединиться к нему можно, подав заявку по ссылке.