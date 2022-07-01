На улице 5-й Северной в Тюмени 42 дома подключат к газу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

42 жителя улицы 5-й Северной в Тюмени смогут подключить свои дома к газу до осени 2022 года в рамках программы догазификации. Газопровод на улице протяженностью свыше 1,2 км уже построен, подводы до границ земельных участков проведены бесплатно.

Генеральный директор "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров проинспектировал ход догазификации в Тюмени и пообщался с местными жителями.

По словам жительницы ул. 5-ой Северной Марии Белобородовой, когда-то в этом районе были дачи. Со временем район разрастался, люди построили капитальные дома для круглогодичного проживания.

"Раньше отапливались электричеством и дровами, но это дорого и сложно. Очень обрадовались, когда на наши улицы зашла техника и газовики начали прокладывать сети. Все сделали быстро, очень аккуратно работали, даже елочки у забора все сохранили", - рассказала она.

Специалисты газовой службы рассказали горожанам о возможности заключения комплексного договора для проведения внутренних работ по газификации, акциях и скидках на газовое оборудование, сообщили в пресс-службе компании.