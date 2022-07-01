В Тюменской области IT-специалисты подали 160 заявок на льготную ипотеку

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 160 заявок на льготную ипотеку подали сотрудники ИТ-компаний в Тюменской области с июня 2022 года, сообщает информационный центр регионального правительства.

Напомним, льготная IT-ипотека доступна работникам аккредитованных IT-компаний, получающих льготы по страховым взносам. Возраст заемщиков – от 22 до 44 лет. Средний доход за три месяца должен составлять не менее 150 тыс. рублей, если компания зарегистрирована в городе-миллионнике, и от 100 тыс. рублей — в других населенных пунктах.

Условия программы: ставка не более 5%, первоначальный взнос - от 15%, размер кредита - до 18 млн рублей.