Тюменку, чье желание исполнил губернатор, проконсультировали петербургские ревматологи

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Десятилетняя Лиза Калашникова, чье желание отправиться в Петергоф исполнил губернатор Тюменской области Александр Моор, получила консультацию врачей-ревматологов.

Поездка Елизаветы в Санкт-Петербург стала возможной благодаря акции "Елка желаний", напоминает информационный центр правительства Тюменской области. Посетить Санкт-Петербургский медицинский педиатрический университет девочку пригласил ректор Дмитрий Иванов.

"С Тюменской областью мы активно взаимодействуем, проводятся телемедицинские консультации, идет работа по госпитализации в университеткую клинику, мы регулярно выезжаем в регион", - рассказал Дмитрий Иванов.

Мама девочки поблагодарила губернатора за подарок, отметив, что исполнение желания стало неожиданностью.

"Слышала, что дети по четыре-пять раз писали желания и они не сбывались. А у нас все сбылось. Большое спасибо губернатору. Здесь теплая и доброжелательная обстановка, приятно здесь находиться и получить полезную консультацию", - рассказала Анастасия Калашникова.

20 июля Лиза с мамой побывают в Государственном Эрмитаже.