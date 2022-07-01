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Тюменку, чье желание исполнил губернатор, проконсультировали петербургские ревматологи

Общество, 19:11 19 июля 2022

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Десятилетняя Лиза Калашникова, чье желание отправиться в Петергоф исполнил губернатор Тюменской области Александр Моор, получила консультацию врачей-ревматологов.

Поездка Елизаветы в Санкт-Петербург стала возможной благодаря акции "Елка желаний", напоминает информационный центр правительства Тюменской области. Посетить Санкт-Петербургский медицинский педиатрический университет девочку пригласил ректор Дмитрий Иванов.

"С Тюменской областью мы активно взаимодействуем, проводятся телемедицинские консультации, идет работа по госпитализации в университеткую клинику, мы регулярно выезжаем в регион", - рассказал Дмитрий Иванов.

Мама девочки поблагодарила губернатора за подарок, отметив, что исполнение желания стало неожиданностью.

"Слышала, что дети по четыре-пять раз писали желания и они не сбывались. А у нас все сбылось. Большое спасибо губернатору. Здесь теплая и доброжелательная обстановка, приятно здесь находиться и получить полезную консультацию", - рассказала Анастасия Калашникова.

20 июля Лиза с мамой побывают в Государственном Эрмитаже.

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# Елка желаний , Санкт-Петербург

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