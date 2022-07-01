В Тюмени ищут разработчика голосовых ассистентов для бизнеса с зарплатой от 200 тысяч рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вакансия DevOps / MLOps Engineer у работодателя, занимающегося разработкой голосовых ассистентов для крупного бизнеса и государства, а также высоконагруженными платформами открыта в Тюмени. Как сообщает сервис SuperJob, успешному кандидату предлагают зарплату от 200 до 240 тыс. рублей, комфортное рабочее место в офисе в центре города и официальное трудоустройство.

На втором месте рейтинга высокооплачиваемых предложений - вакансия водителя лесовоза с манипулятором. Сотруднику предстоит заниматься вывозкой леса на автомобиле с прицепом. Кандидату обещают зарплату от 120 тыс. рублей, бесплатный проезд и проживание, а также выплату суточных.

На третьем месте — вакансия регионального менеджера по охране труда с опытом работы от 3-х лет. Работодатель предлагает оплату в размере 115 тыс. рублей.

Также в рейтинг вошла вакансия регионального менеджера по продажам, которому готовы платить от 90 до 120 тыс. рублей. Компания — один из крупнейших производителей автохимии мирового уровня. Кандидату обещают официальное трудоустройство, оплату мобильной связи и компенсацию командировочных расходов.

На последнем месте списка вакансия водителя фронтального погрузчика, который будет управлять техникой при благоустройстве территории. Будущему сотруднику предлагают заработную плату от 80 тыс. рублей и соцпакет.