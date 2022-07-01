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Суд Тюмени дал пять лет колонии офтальмологу за крупное мошенничество

Общество, 10:45 20 июля 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

К пяти годам колонии приговорил Калининский районный суд Тюмени врача-офтальмолога за мошенничество. Как сообщает прокуратура Тюменской области, работник обманул 16 пациентов обещаниями восстановить зрение. Ущерб составил около 1 млн рублей.

Суд установил, что среди пациентов, которым обвиняемый обещал провести дорогостоящие процедуры по восстановлению зрения был и ветеран Великой Отечественной войны. Потерпевшие передали ему средства, но фактически медик никакого лечения не проводил.

Подсудимый признал вину и возместил потерпевшим материальный ущерб. Суд назначил ему пять лет колонии-поселении с лишением права заниматься врачебной деятельностью два с половиной года.

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# мошенничество , суд

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