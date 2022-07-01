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Капремонт теплотрассы на улицах Новосибирская и Паровозная в Тюмени проводят за счет тарифа

Экономика, 10:55 20 июля 2022

ИА "Тюменская линия"

Участок тепловой сети на улицах Новосибирская, 119, 119 а - Паровозная,9 капитально ремонтируют в Тюмени.

Последний ремонт здесь проводился в 2001-2003 годах. Только за последние три года на этом участке теплосети было 19 повреждений. Сейчас трубы прокладывают в соответствии с новыми требованиями и стандартами, срок службы составит 30 лет.

Как рассказал заместитель технического директора по ремонту компании УСТЭК Андрей Камаев, завершены монтажные на территории детского сада, горячая вода сюда уже поступает. "Сейчас работы продолжаются на остальных участках. Здесь заменят 671 метр теплосети в двухтрубном исчислении диаметром от 76 до 159 мм", - сказал он.

Горячая вода была отключена в шести жилых домах и одном детском саду. Детский сад запущен, еще в одном доме работы планируют завершить в начале августа. В остальных домах горячую воду включат до 30 августа.

Общая стоимость по этому объекту составляет 34 млн рублей. Работа ведется за счет тарифа на тепловую энергию.

Всего в Тюмени в 2022 году за деньги, которые учтены в тарифе на тепловую энергию отремонтируют 24 объекта. В целом в рамках реализации инвестиционной и ремонтной программ выполнят работы на 63 объектах.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Любовь Голышева

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# капремонт , тариф , тепловые сети , УСТЭК

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