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390 земельных участков определены для многодетных семей Тобольска

Общество, 17:06 23 июля 2022

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

63 многодетные семьи получили земельные участки в Тобольске в 2021 году, социальная выплата направлена 18 семьям. В настоящее время на кадастровый учет поставлено 83 надела, и теперь в перечне порядка 390 участков, сообщает администрация Тобольска.

По-прежнему остро стоит вопрос проведения коммуникаций. Отмечается, что охотнее тоболяки берут землю, где уже построена инженерная инфраструктура. Однако условие, прописанное в законе: чтобы участки были обеспечены условиями подключения к электрическим сетям в пределах средств бюджета области.

Так, например, в 16 микрорайоне кроме электросетей к участкам проведены дороги в щебеночном покрытии. Однако водопровод, газ и есть не везде.

В 2022 году бюджетом Тобольска предусмотрено строительство сетей в пер. Вертолетный и создание инженерной инфраструктуры в районе Усадьбы, где сформирован большой пул земельных участков.

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