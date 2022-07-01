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В Ишиме двухполосное движение по улице Калинина запустят в сентябре

Экономика, 15:04 23 июля 2022

vk.com/public172090212 | Фото: vk.com/public172090212

Ремонт участка улицы Калинина от ул. Деповской до ул. Непомнящего позволит расширить дорожное полотно, увеличить пропускную способность автодороги при выезде на новый путепровод и обеспечить безопасное передвижение пешеходов.

По информации администрация Ишима, двухполосное движение на участке данной дороги планируют запустить в сентябре 2022 года.

"На участке улицы ведется расширение проезжей части до восьми метров, установка гранитных бордюров, устройство съездов к домам. Со стороны "Почты России" предусмотрена парковка и пешеходный тротуар. Запланирована установка необходимых дорожных знаков, посадка деревьев, нанесение дорожной разметки",- рассказали специалисты.

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# ремонт дороги

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