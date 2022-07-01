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Тобольский проект "Перезагрузка 60+" успешно тиражируется в России

Общество, 10:05 21 июля 2022

Детский технопарк "Кванториум-Тобольск" во ВКонтакте | Фото: Детский технопарк "Кванториум-Тобольск" во ВКонтакте

Проект "Перезагрузка 60+", стартовавший на базе технопарка "Кванториум" в Тобольске, успешно тиражируется в разных городах России.

60 тоболяков серебряного возраста - участники "Перезагрузки" - изучили приложения для графического дизайна и монтажа видео, получили представления по работе на лазерном и фрезерном станках с ЧПУ, освоили изготовление сувенирного мыла.

Отметим, что разработчики проекта стали победителями грантового конкурса "Формула хороших дел" ООО "ЗапСибНефтехим".

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