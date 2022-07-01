Искусственный хрусталик с технологией X-WAVE впервые в Тюменской области имплантировали пожилому пациенту
Принципиально новый искусственный хрусталик впервые в Тюменской области применили офтальмологи ОКБ №1 для лечения катаракты.
Имплант представляет собой самое современное поколение интраокулярных линз расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE. Линзу имплантировали 60-летнему тюменцу.
С жалобами на снижение остроты зрения пациент обратился в медучреждение, где ему был поставлен диагноз – катаракта.
Теперь мужчина не будет зависеть от очков и продолжит вести активный образ жизни. Он ездит на автомобиле, занимается научной деятельностью, много читает и работает с компьютером.
"Я благодарен за высококлассную помощь. Врачи не просто восстановили мне зрение, но и дали возможность полностью отказаться от необходимости использовать оптику", - поделился он.