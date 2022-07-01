Два дома на ул. Минской в Тюмени снесут в 2022 году

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Муниципальные контракты на снос домов № 73 и 77 по ул. Минской заключены. Как только жильцы выедут из данных многоквартирников, подрядчик приступит к сносу зданий.

Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, в каждом из этих домов осталось по две квартиры, с владельцами которых процедура обеспечения жилищных прав ещё не завершена.

Дом по ул. Минской, 75, признан аварийным намного позже. Срок его отселения – до 1 января 2029 года.

Напомним, что по Минской уже снесены четыре дома: 79 и 83 – в 2015 г., 87 – в 2017 и №71 – в 2020 г.