Исследование свойств дождя тюменского ученого поможет эпидемиологам в борьбе с болезнями

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

Исследование свойств дождевых капель тюменского ученого поможет эпидемиологам рассчитать воздушно-капельное распространение патогенов. Научный сотрудник лаборатории микрогидродинамических технологий Института X-BIO ТюмГУ Дмитрий Габышев, изучив механику капель воды обнаружил, что им присуще постоянное подергивание. Как удалось установить, оно не случайно и включает в себя регулярные колебания, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

По словам автора научной работы, каждая исследуемая капля остается в парящем состоянии благодаря тому, что набегающий снизу поток воздуха компенсирует её вес. Проверка математическими средствами показала, что падение сопровождается непрестанными колебаниями частицы воды. Они развиваются из-за особенностей взаимодействия самой капли с обтекающей ее газовой средой и заставляют ее задерживаться в воздухе более продолжительное время.

Причем этот вывод относится к каплям любой природы, включая те, что образуются при чихании и кашле. И значит, может использоваться эпидемиологами при расчете динамики воздушно-капельного распространения патогенов.

Отметим, что лаборатория микрогидродинамических технологий Института X-BIO под руководством доктора технических наук Александра Федорца исследует фундаментальные основы обеспечения биобезопасности человека, животных и растений, изучая аэротрансмиссию возбудителей заболеваний различной природы.