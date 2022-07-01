Тюменец до смерти избил родственника на даче
Тюменца, избившего родственника до смерти на даче в СНТ "Медик" ночью 17 июля, заключили под стражу до 16 сентября. Об этом сообщает объединенная пресс-служба областной судебной системы.
По версии следствия, обвиняемый во время пьяной ссоры обвиняемый нанес множество ударов руками в голову, грудь и живот родственнику.
Потерпевший скончался от тупой травмы живота во второй областной больнице в 7 часов. По решению суда 37-летний обвиняемый будет находиться в СИЗО сроком месяц и 29 суток.
Как сообщили информационному агентству "Тюменская линия" в региональном УМВД, по факту возможной причастности сотрудника МО МВД России "Тобольский" к совершению особо тяжкого преступления оперативники собственной безопасности проводят проверку. При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесёт наказание в установленном законом порядке.