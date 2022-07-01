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Тюменец до смерти избил родственника на даче

Происшествия, 15:14 20 июля 2022

объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Тюменца, избившего родственника до смерти на даче в СНТ "Медик" ночью 17 июля, заключили под стражу до 16 сентября. Об этом сообщает объединенная пресс-служба областной судебной системы.

По версии следствия, обвиняемый во время пьяной ссоры обвиняемый нанес множество ударов руками в голову, грудь и живот родственнику.

Потерпевший скончался от тупой травмы живота во второй областной больнице в 7 часов. По решению суда 37-летний обвиняемый будет находиться в СИЗО сроком месяц и 29 суток.

Как сообщили информационному агентству "Тюменская линия" в региональном УМВД, по факту возможной причастности сотрудника МО МВД России "Тобольский" к совершению особо тяжкого преступления оперативники собственной безопасности проводят проверку. При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесёт наказание в установленном законом порядке.

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# убийство , уголовное дело

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