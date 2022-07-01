Каждое пятое преступление в Тюменской области связано с кибермошенничеством

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Каждое пятое преступление в Тюменской области относится к дистанционным хищениям с банковских счетов. Об этом сообщил прокурор отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Манолис Терсенов в прямом эфире сообщества "Тюменская область" во ВКонтакте 20 июля.

"В регионе прослеживается небольшая тенденция снижения регистрации дистанционных хищений денежных средств. За шесть месяцев 2022 года на 5 процентов. При этом их количество остается значительным — около двух тысяч пятисот преступлений за полгода. Много потерпевших по той или иной причине не хотят обращаться в правоохранительные органы. В разрезе общей преступности — это двадцать процентов", - сказал Манолис Терсенов.

Улучшение статистики эксперт, в частности, связывает с проведением профилактических мероприятий.

Среди распространенных способов мошенничества, которые фиксируют в регионе почти ежедневно, — звонки от мнимых сотрудников банка, звонки на стационарный телефон от злоумышленников, представляющихся полицейскими, мошенничества на интернет-площадках с объявлениями.

По словам Манолиса Терсенова, фактов раскрытия киберпреступлений с учетом их специфики немного. "Деньги в течение десяти минут могут уйти на счета, открытые за границей. С недавних времен, когда у нас отключили систему международных платежей, мошенники активно используют криптовалюту. Они выводят похищенные средства в криптовалюту. Факты раскрытия преступлений есть. О них мы рассказываем на своих официальных страницах ВКонтакте, Telegram", — поделился он.

Инна Пахомова