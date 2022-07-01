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Тюменские поисковики начинают летний этап работ в Тверской области

Общество, 10:40 21 июля 2022

пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра

Полевые работы на местах сражений Великой Отечественной войны в Тверской области начнут тюменские поисковики 22 июля, сообщает пресс-служба областного поискового центра.

Отряд "Югра" из п. Туртас до 15 августа будет искать останки незахороненных солдат, считающихся пропавшими без вести в Ржевском районе.

Экспедиция тюменского отряда "Кречет" стартует с 30 июля и продлится до 26 августа в п. Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области.

Останки воинов, участвовавших в Великой Отечественной войне, будут погребены на воинском мемориале в д. Брод. Там же состоится церемония передачи личных вещей рядового Михаила Орлова, обнаруженного 15 лет назад. Родные солдата были найдены лишь месяц назад.

Сводный поисковый отряд Тюменской области отправится в Международную военно-историческую экспедицию "Западный фронт. Варшавское шоссе". Поисковые работы пройдут в Барятинском районе Калужской области с 10 по 24 августа.

Всего в летнем этапе полевого сезона "Вахты памяти–2022" примут участие около 100 поисковиков Тюменской области. Весной усилиями 150 тюменцев были подняты и подготовлены к погребению останки 224 солдат РККА, установлено шесть имен.

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# тюменские поисковики

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