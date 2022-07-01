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В УМВД по Тюменской области проводят внутреннюю проверку из-за полицейского, подозреваемого в убийстве

Общество, 16:01 20 июля 2022

объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Управление МВД по Тюменской области проводит проверку по факту возможной причастности сотрудника МО МВД России "Тобольский" к совершению особо тяжкого преступления.

Напомним, что по версии следствия, обвиняемый во время пьяной ссоры нанес множество ударов руками в голову, грудь и живот родственнику на даче в СНТ "Медик" ночью 17 июля, от чего мужчина умер. Суд Тюмени заключил подозреваемого на 2 месяца в СИЗО.

Как сообщили информационному агентству "Тюменская линия" в региональном УМВД, по факту возможной причастности сотрудника МО МВД России "Тобольский" к совершению особо тяжкого преступления оперативники собственной безопасности проводят проверку. "При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в установленном законом порядке", - отметили в ведомстве.

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# полиция , убийство , уголовное дело

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