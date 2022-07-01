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Тюменский Аграрный университет работает над созданием "Губернаторской" моркови

Общество, 11:46 21 июля 2022

агрофирма "КРиММ": krimm.ru | Фото: агрофирма "КРиММ": krimm.ru

Новый сорт морковки "Губернаторский" создают селекционеры ГАУ Северного Зауралья. Разработку ведут в рамках проекта "Селекция отечественных сортов овощных культур в Тюменской области", сообщает пресс-служба вуза.

Занимаются созданием нового сорта на кафедре "Биотехнологии и селекции в растениеводстве" под руководством доктора сельскохозяйственных наук Анастасии Казак. Проект планируют представить на одной из встреч с участием губернатора региона.

Также Аграрный университет планирует заключить соглашения с Федеральным научным центром овощеводства и МГУ имени Ломоносова, где проведут первые исследования по проекту "Рациональное земледелие на основе биологизации почвы и применения цифровых агротехнологий". Ученые будут изучать влияние климатических факторов на состояние почвенной органики, на структуру требующейся корневой подкормки и использование стимулирующих препаратов. В перспективе тюменский вуз планирует создать лабораторию на своей базе.

Оба проекта долгосрочные - до 2030 года, их поддержало правительство Тюменской области.

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# ГАУ Северного Зауралья , лаборатория , овощи , проекты

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