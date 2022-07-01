Переселение молодых людей потребует от принимающих регионов подготовки материально-технической базы, считает эксперт

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Программа по переезду молодых работников из трудоизбыточных регионов, предлагаемая министерством труда и социальной защиты, помимо серьезных материальных затрат, потребует от регионов, куда планируется перенаправить молодых специалистов, подготовки материально-технической базы.

Такую точку зрения высказал доцент кафедры Смоленского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной слжжбы (РАНХиГС) Александр Иванов.

"Когда я в 2004 году заканчивал Смоленский государственный педагогический университет, нам дипломированным специалистам предлагали работу в отдельных районах Смоленской области, - пояснил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Но в тех местах где требовались молодые педагоги - не всегда были условия для проживания и работы".

Поэтому, для реализации такой программы, по его мнению, необходимо просчитать и разработать механизмы подобных переселений, учитывая необходимость на местах конкретных рабочих рук и востребованность специалистов. "Но в целом предлагаемая программа при успешной реализации позволит погасить кадровый голод, как на местах, так и в и отдаленных уголках нашей необъятной Родины", - отметил Александр Иванов.

Проблема переселения населения, по его словам, не нова и в различные исторические эпохи неоднократно решалась за счет средств государства: Столыпинское переселение крестьян, комсомольско-молодежный призыв на целинные земли, на строительство Байкало-Амурской магистрали, на освоение Западно-Сибирского топливно-экономического комплекса.

Программа по переезду молодых работников из трудоизбыточных регионов, подготовленная Министерством труда и социальной защиты, предполагает финансовую поддержку молодым людям до 35 лет, готовым сменить место жительства ради карьерных перспектив. Гражданин получит выплату в размере 116 тыс. 800 рублей.