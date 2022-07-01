Детские мечты, по мнению эксперта, должны сбываться не только в Новый год

информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области

Детские мечты должны сбываться, и не только в Новый год. Так отреагировал на исполнение желания десятилетней жительницы Тюмени Елизаветы Калашниковой, которая вместе с мамой на неделю отправилась в Санкт-Петербург член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе.

О своей мечте побывать в Петергофе девочка написала в открытке, которую отправила перед Новым годом на "Елку желаний". Эту открытку снял с "Елки желаний" губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Мы договорились, что в Северную столицу лучше ехать летом, - пояснил губернатор. - И вот желание Елизаветы осуществилось. Вместе с мамой они проведут в Санкт-Петербурге неделю. В планах – посетить Петропавловскую крепость, Царское село, совершить морскую прогулку в Кронштадт. Фонтаны Петергофа Лиза уже увидела".

То, что сделал Александр Моор, по мнению Альберта Комахидзе, в действительности реально приносит только положительные эмоции. "Как для наших детей, так и людей сотворивших это чудо", - подчеркнул он на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Акция "Елка желаний" – часть благотворительного проекта "Мечтай со мной", который реализует автономная некоммерческая организация "Россия – страна возможностей", созданная в 2018 году по инициативе президента России Владимира Путина.

Тюменская область традиционно принимает активное участие в этой акции. В 2022 году от юных тюменцев поступило более 70 открыток с желаниями. Каждое из них исполнено.