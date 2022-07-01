Всероссийский конкурс "Учитель года" позволяет получить новый опыт, считает эксперт

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Всероссийский конкурс "Учитель года" дает возможность участникам не только показать свой профессионализм, но и получить новый опыт, который потом можно реализовать в работе.

Об этом заявил и.о министра образования и науки республики Адыгея Евгений Лебедев, выступая на онлайн-площадке "Экспертный клуб России".

"Такие мероприятия помогают взглянуть на уже привычную работу "свежим" взглядом и познакомиться с коллегами из других субъектов Российской Федерации", - подчеркнул он.

Напомним, с 21 сентября по 1 октября в Тюмени пройдут первый и второй туры заключительного этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022". Это право Тюменская область получила в 2021 году, когда учителем года России стала преподаватель физики тюменской гимназии № 16 Екатерина Костылева.

В рамках первого тура в гимназии № 16 с 22 по 27 сентября состоятся конкурсные испытания "Урок" и "Воспитательное событие". Участников второго тура ждут конкурсные испытания "Мастер-класс" и "Вопрос учителю года", которые пройдут в музейном комплексе им. И.Я. Словцова 29 и 30 сентября.

Информационно-образовательные мероприятия в рамках заключительного этапа конкурса проведут его учредители – Министерство просвещения РФ, профсоюз работников народного образования и науки, "Учительская газета". В Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева с финалистами конкурса встретится председатель жюри второго тура, президент Академии Минпросвещения России Исаак Калина.

Имена пяти призеров заключительного этапа конкурса назовут на торжественной церемонии в ДК "Нефтяник" им. В.И. Муравленко 1 октября.